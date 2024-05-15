تشكيل تشيلسي - جاكسون وبالمر أساسيان.. وعودة جوستو بالدوري الإنجليزي

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 20:59

كتب : FilGoal

كول بالمر - تشيلسي ضد وست هام

أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد مضيفه برايتون، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ34 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، فيما يحل برايتون في المركز العاشر برصيد 48 نقطة، من 36 مباراة لكلا منهما.

ويبدأ تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: دجورجي بيتروفيتش

الدفاع: مالو جوستو - تريفو تشالوبا - بينوا بادياشيل - مارك كوكوريا

الوسط: مويسيس كايسيدو - كونور كالاجير

وسط الهجوم: نوني مادويكي - كول بالمر- ميهايلو مودريك

الهجوم: نيكولاس جاكسون

ويعود جوستو أساسيا في تشكيل تشيلسي بالدوري الإنجليزي، لأول مرة منذ شهر حين خاض مباراة إيفرتون بالأسبوع 33 من الدوري الإنجليزي وشارك في فوز فريقه بسداسية.

وعلى مقاعد البدلاء: رييس جيمس، وليفي كولويل، وتشيزاري كاسادي، وتياجو سيلفا ، وبن تشيلويل، وماركوس بيتينلي، وليسلي أوجوشوكو، وكريستوفر نكونكو، ورحيم ستيرلينج.

تشيلسي الدوري الإنجليزي برايتون بالمر
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