مران الزمالك - شلبي يشارك في جزء من التدريبات.. وجلسة بين جوميز ونبيل عماد

واصل فريق الزمالك استعداداته لخوض منافسات إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

مصطفى شلبي النادي : الزمالك الزمالك

ويستضيف الزمالك فريق نهضة بركان مساء الأحد على استاد القاهرة.

وكان الزمالك قد خسر أمام نهضة بركان في مواجهة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهدت التدريبات مشاركة مصطفى شلبي في جزء من التدريبات قبل مواجهة نهضة بركان في محاولة لتجهيزه قبل إياب نهائي الكونفدرالية.

وشارك شلبي في الفقرة التأهيلية بجانب التدريبات الخفيفة بالكرة مع باقي زملائه بالفريق.

من جانبه أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن مصطفى شلبي يسير بخطى جيدة في البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق، في ظل الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة .

وأضاف أسامة أن اللاعب بدأ المشاركة في التدريبات بشكل تدريجي مع زملائه، بجانب أداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم لتجهيزه بالشكل المناسب.

ويقوم الجهاز الطبي بمجهود مكثف لمحاولة تجهيز اللاعب قبل مواجهة الكونفدرالية.

وعقد جوزيه جوميز المدير الفني جلسة مع نبيل عماد قبل انطلاق التدريبات لمنحه بعض التعليمات والمهام الخططية.

وشهد المران انتظام عبد الله السعيد في التدريبات الجماعية بينما يواصل ناصر ماهر البرنامج التأهيلي لتجهيزه بعد الكونفدرالية.

وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص بالأمس داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، بناء على قرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لتجهيزه للفترة المقبلة في ظل غيابه عن الفريق في المباراة المقبلة أمام نهضة بركان في ظل عدم قيده بالقائمة الأفريقية.