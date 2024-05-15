أندية الدوري الإنجليزي تصوت على قرار بإلغاء تقنية VAR الموسم المقبل

تصوت أندية الدوري الإنجليزي في اجتماعها السنوي المقرر يوم 6 يونيو المقبل، على مقترح بإلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، اعتبارًا من الموسم المقبل.

وبدأ استخدام تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي منذ عام 2019.

وتقدم نادي ولفرهامبتون بدعوى إلى إلغاء استخدام تقنية الفيديو هذا الصيف، لتصوت الأندية العشرين خلال الاجتماع على طلب وولفز.

وذكر نادي ولفرهامبتون في بيان له: "مع أقصى قدر من الاحترام للدوري وهيئة الحكام، نحن نبحث عن أفضل نتيجة ممكنة لكرة القدم، ولكن بعد 5 مواسم من استخدام تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي، حان الوقت لإجراء نقاش بناء ونقدي حول مستقبلها".

وأكمل البيان: "الثمن الذي ندفعه مقابل زيادة بسيطة في الدقة، يتعارض مع روح اللعبة، كما تضر في العلاقة بين المشجعين وكرة القدم".

وذكر ولفرهامبتون في بيانه عدد من التداعيات التي تأثرت بها لعبة كرة القدم نتيجة استخدام تقنية الفيديو: "التأثير على الاحتفالات بالأهداف، وإحباط وارتباك داخل الملعب بسبب فحص VAR الطويل، وحدوث أجواء أكثر عدائية مع الاحتجاجات وإطلاق صيحات الاستهجان"

كما جاء في التداعيات السلبية وفقا لبيان ولفرهامبتون: "تجاوز الهدف الأصلي لتقنية الفيديو ليصل الأمر إلى المبالغة في تحليل القرارات الشخصية، ورغم استخدام التقنية إلا أن الأخطاء مازالت مستمرة مما أضر بالثقة في معايير الحكام"

وردا على بيان ولفرهامبتون ذكر المتحدث باسم الدوري الإنجليزي الممتاز، في تصريحات نقلتها نيويورك تايمز: "يمكن أن نؤكد أننا سنعمل على تسهيل مناقشات تقنية الفيديو في الاجتماع السنوي، ويحق للأندية تقديم مقترحات في الاجتماع السنوي، ومع ذلك فإننا ندعم استخدام تقنية الفيديو وملتزمين بها، مع إجراء تحسينات مستمرة على النظام لصالح اللعبة والمشجعين".

وكانت أبرز اللقطات التي شهدت جدلا تحكيميا رغم وجود تقنية الـVAR، إلغاء هدف لويس دياز لاعب ليفربول أمام توتنهام بداعي التسلل.