طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريستو.. وسبب غيابه عن قائمة الترجي

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن تفاصيل إصابة محمد الضاوي كريستو وسبب غيابه عن قائمة مواجهة الترجي.

محمد الضاوي النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي قائمة تضم 23 لاعبا استعدادا للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. (تفاصيل من هنا)

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي "اشتكى محمد الضاوي كريستو من إصابة بعد انتهاء مران الفريق اليوم على ملعب التتش بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة".

وتابع "فضّل الجهاز الفني للأهلي بقاء اللاعب في القاهرة ليخضع لفحص طبي وأشعة غدا الخميس ثم يبدأ البرنامج التأهيلي مباشرة".

ويترأس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعثة الفريق المتجهة إلى تونس مساء غدا الأربعاء.

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز فريد بالقارة.

وكان الأهلي قد توج بلقب البطولة ثلاث مرات بآخر أربع نسخ أقيمت.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة تاريخيا كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

أما الترجي فسبق له التتويج باللقب أربع مرات آخرهم في نسخة 2019.

ولعب الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل وحصد الأحمر اللقب مرة بينما الترجي مرة.

وحصد الأهلي لقب 2012 أمام الترجي، بينما الفريق التونسي توج باللقب أمام الأهلي في نسخة 2018.