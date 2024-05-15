التشكيل - حسام أشرف يعود لقيادة هجوم بلدية المحلة أمام فاركو

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 18:29

كتب : FilGoal

حسام أشرف - بلدية المحلة - المقاولون العرب

يعود حسام أشرف لقيادة هجوم بلدية المحلة عند مواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

وغاب حسام أشرف عن مواجهة الأهلي الماضية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاء تشكيل بلدية المحلة كالآتي:

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة إثارة الـ108 دقيقة.. ثنائية البدلاء تقود الأهلي لفوز جنوني على البلدية قبل نهائي إفريقيا كولر يوضح ماذا أخبر اللاعبين بين شوطي اللقاء ضد بلدية المحلة تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بلدية المحلة.. وعودة ياسر إبراهيم للدكة

حراسة المرمى: أحمد حسين.

الدفاع: هشام حافظ – محمد رجب – نور الزمان الزموري – أحمد رضا.

الوسط: محمد أميسي - ماجد هاني – أحمد عتمان – إينوك بنجامين.

الهجوم: حسام أشرف – وحيد محسن.

ونجح حسام أشرف في تسجيل 11 هدفا هذا الموسم في الدوري خلال 20 مباراة.

ويحتل بلدية المحلة المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة خلال 21 مباراة خاضهم الفريق.

بينما فاركو يأتي في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة من 20 مباراة.

الدوري بلدية المحلة حسام أشرف
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (2)-(1) سيراميكا.. جوووول ولكن مباشر الدوري المصري - فاركو (1)-(0) بلدية المحلة.. جووووول التعادل السلبي يحسم مواجهة الداخلية ضد الجونة التشكيل - ثنائي في هجوم بيراميدز.. وريان يقود سيراميكا كليوباترا نهائي دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر لتونس انتهت الدوري المصري - الداخلية (0)-(0) الجونة.. نهاية المباراة وفاة والد سيد عبد الله لاعب الزمالك الهاني سليمان: تصريحات حسام حسن؟ من أنا لأعلق عليها.. وأتمنى الانضمام لمنتخب مصر
أخر الأخبار
مران الزمالك - شلبي يشارك في جزء من التدريبات.. وجلسة بين جوميز ونبيل عماد 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
العريان: نستهدف تحقيق من 7 إلى 9 ميداليات أولمبية في باريس.. وحقيقة مكافأة الذهبية 18 دقيقة | رياضات أخرى
أندية الدوري الإنجليزي تصوت على قرار بإلغاء تقنية VAR الموسم المقبل 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريستو.. وسبب غيابه عن قائمة الترجي 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة الأهلي - عودة الشناوي وديانج أمام الترجي.. وغياب السولية وكوكا 44 دقيقة | الكرة المصرية
حلان يجب تنفيذ أحدهما قبل 3 يونيو.. يويفا يحذر مجموعة سيتي بشأن جيرونا 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
رابع الصاعدين من أمريكا الجنوبية.. ريفر بليت يتأهل لـ كأس العالم للأندية 2025 ساعة | أمريكا
اتحاد الكرة يعلن إقامة دورة الترقي بدون جماهير ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا