التشكيل - حسام أشرف يعود لقيادة هجوم بلدية المحلة أمام فاركو

يعود حسام أشرف لقيادة هجوم بلدية المحلة عند مواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

وغاب حسام أشرف عن مواجهة الأهلي الماضية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاء تشكيل بلدية المحلة كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد حسين.

الدفاع: هشام حافظ – محمد رجب – نور الزمان الزموري – أحمد رضا.

الوسط: محمد أميسي - ماجد هاني – أحمد عتمان – إينوك بنجامين.

الهجوم: حسام أشرف – وحيد محسن.

ونجح حسام أشرف في تسجيل 11 هدفا هذا الموسم في الدوري خلال 20 مباراة.

ويحتل بلدية المحلة المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة خلال 21 مباراة خاضهم الفريق.

بينما فاركو يأتي في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة من 20 مباراة.