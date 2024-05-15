تقرير مغربي: نهضة بركان يسابق الزمن لتجهيز لاعبه قبل لقاء الزمالك

يسابق نادي نهضة بركان الزمن لتأهيل لاعبه عادل تاحيف للحاق بلقاء الإياب ضد الزمالك في نهائي الكونفدرالية.

ويلتقي الفريقان في إياب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة بعد نهاية لقاء الذهاب بفوز الفريق المغربي 2-1.

وبحسب موقع "le360 سبورت" المغربي فإن النادي البركاني وضع لتاحيف برنامج تأهيلي خاص لاستعادة عافيته قبل لقاء الإياب.

وأشار التقرير إلى أنه من المنتظر تواجد تاحيف في قائمة معين الشعباني في لقاء الإياب بالنهائي.

وأوضح التقرير أن اللاعب يعاني من إصابة خفيفة وليست مقلقة حيث خرج مصابا في لقاء الذهاب خلال الشوط الثاني.

وسجل تاحيف هدف نهضة بركان الثاني في شباك الزمالك في لقاء الذهاب في الدقيقة 31 من الشوط الأول.

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ويسعى الزمالك لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 2019 والذي تحقق على نهضة بركان حينها.

ويأمل نهضة بركان في تحقيق لقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2020 و2022 ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الصفاقسي التونسي.

وتعد تلك الخسارة الأولى لجوزيه جوميز قاريا مع الزمالك منذ تدريبه للفريق بعد 6 مباريات فاز بها من قبل.

ولم يخسر نهضة بركان على ملعبه في الكونفدرالية أي مباراة من قبل ورفع رصيده لـ 43 بعد الفوز في ذهاب النهائي.