مساعد كلوب في ليفربول يتولى تدريب سالزبورج

أعلن نادي ليفربول بشكل رسمي تولي بيبيين ليندرز المدرب المساعد لـ يورجن كلوب المدير الفني للفريق، مهمة تدريب فريق ريد بول سالزبورج النمساوي في الموسم المقبل.

ويرحل المدرب الهولندي عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وذلك رفقة الألماني يورجن كلوب.

ويعد الموسم الجاري هو الأخير للجهاز الفني لليفربول بقيادة يورجن كلوب.

وبدأ ليندرز مشواره مع ليفربول في عام 2014 عندما تولى تدريب فريق تحت 16 عاما في أكاديمية النادي.

وفي عام 2015 أصبح مدرب تطوير الفريق الأول مع برندان رودجرز مدرب الفريق وقتها.

ثم رحل عن ليفربول ليتولى تدريب فريق نيميخن الهولندي، قبل أن يعود مرة أخرى في منصب المدرب المساعد عام 2018.