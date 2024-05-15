وسام أبو علي: نهائي إفريقيا ضد الترجي هو أكبر مباراة أخوضها في حياتي

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 14:31

كتب : FilGoal

الأهلي - مازيمبي - وسام أبو علي

شدد وسام أبو علي مهاجم الأهلي على أنه يسعى للتتويج مع فريقه بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا على أهمية البطولة بشكل شخصي بالنسبة له.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال أبو علي عبر موقع الأهلي: "بطولة إفريقيا مهمة جدا وبشكل شخصي هذه هي أكبر مباراة أخوضها في حياتي وأول لقب كبير أستطيع الفوز به في مسيرتي".

وأضاف "الأهلي ناد كبير ويلعب نهائي إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي والأهم هو التركيز للفوز بالبطولة".

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وانضم المهاجم الفلسطيني لصفوف الأهلي في يناير الماضي، وحصل مع الأحمر على لقب كأس مصر.

ويلعب الأهلي ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.

ويترأس محمود الخطيب رئيس الأهلي بعثة الفريق الأحمر في تونس لخوض المباراة.

ويحضر المباراة 27 ألف مشجع من جمهور الترجي.

وتقام مباراة العودة يوم السبت 25 مايو الجاري في استاد القاهرة.

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