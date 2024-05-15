الشحات: الترجي فريق كبير ومواجهته صعبة

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 13:49

كتب : FilGoal

الأهلي - حسين الشحات

يرى حسين الشحات لاعب الأهلي أن مباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة على الفريقين.

وقال الشحات عبر موقع ناديه: "دوري أبطال إفريقيا بطولة صعبة جدا والترجي فريق كبير ومحترم وجماهيري وحقق اللقب أكثر من مرة، ولذلك المباراة ستكون صعبة على الفريقين لأنها نهائي".

وأضاف "مباراة الأهلي والترجي دائما ما تكون كبيرة بين الفريقين، وأتمنى أن يكون الحظ والتوفيق معنا ونحقق الفوز".

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من جانبه قال عمرو السولية لاعب الأهلي: "الترجي فريق كبير ومحترم ومنذ فترة ولم يصل الفريق إلى نهائي وآخر مرة تقابلنا في النهائي الترجي فاز باللقب ولذلك الدوافع مختلفة".

وواصل "دوافع الأهلي أكبر ونستعد لكون في كامل الجاهزية لمباراة الترجي ونستطيع التعامل مع الضغوط".

وأتم تصريحاته "الترجي يمتلك الآن مجموعة لاعبين مميزة عكس المواسم الماضية وأيضا مدرب كبير، ولكن إن شاء الله نكون على قدر المسؤولية ونعود بالانتصار من تونس".

ويلعب الأهلي ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.

ويترأس محمود الخطيب رئيس الأهلي بعثة الفريق الأحمر في تونس لخوض المباراة.

ويحضر المباراة 27 ألف مشجع من جمهور الترجي.

وتقام مباراة العودة يوم السبت 25 مايو الجاري في استاد القاهرة.

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