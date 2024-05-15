تصفيات كأس العالم - بيرسي تاو على رأس قائمة جنوب إفريقيا لمواجهة نيجيريا وموزمبيق

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 13:45

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا - ناميبيا - هدف بيرسي تاو

أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا قائمة الأولاد لمواجهتي نيجيريا وموزمبيق.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا ضد نيجيريا يوم 7 يونيو المقبل، وضد زيمبابوي يوم 11 من الشهر ذاته. وذلك في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا.

وشهدت القائمة تواجد بيرسي تاو لاعب الأهلي.

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ويحتل جنوب إفريقيا المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن رواندا المتصدر.

ويشارك من إفريقيا 9 منتخبات في كأس العالم 2026، بالإضافة إلى منتخب سيخوض الملحق من أجل المنافسة على بطاقة تأهل أخرى.

ويستعد بيرسي تاو في الوقت الحالي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي ضد الترجي التونسي.

ويلعب الأهلي ضد الترج مباراة الذهاب يوم السبت المقبل في استاد رادس في تونس، بينما تقام مباراة العودة يوم السبت 25 مايو في استاد القاهرة.

بيرسي تاو جنوب إفريقيا تصفيات كأس العالم
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