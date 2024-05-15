أفشة: اللعب في الأهلي نعمة ويجب أن تكتب التاريخ لنفسك

شدد محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي على ضرورة تحقيق الإنجازات مع الفريق حتى يتذكرها الجمهور.

وقال أفشة عبر موقع ناديه: "جمهور الأهلي يقف دائما وراء اللاعبين، أمامنا مباراة نهائية وأعد الجمهور أننا سنحقق اللقب".

وأضاف "أتمنى فوز الأهلي بلقب إفريقيا حتى يكون نصيبي 4 بطولات إفريقيا في 5 سنوات وأن يكون اسمي في تاريخ الأهلي وأن يتم ذكر اسمي دائما بالبطولات".

وواصل "اللعب في الأهلي نعمة كبيرة ويجب أن تحقق البطولات والإنجازات وأن تكتب التاريخ لنفسك لأن التاريخ هو الشيء الذي سيعيش إلى الأبد وسيتذكرك به الجمهور".

من جانبه قال ياسر إبراهيم: "سعيد بعودتي وانضمامي لقائمة الفريق في المباراة السابقة والأهم هو أن يفوز الفريق دون النظر عن اللاعب الذي يشارك".

وأتم تصريحاته "وفي حالة شاركت في النهائي أم لا يجب أن نساند جميعا اللاعبين في الملعب".

ويلعب الأهلي ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.

ويترأس محمود الخطيب رئيس الأهلي بعثة الفريق الأحمر في تونس لخوض المباراة.

ويحضر المباراة 27 ألف مشجع من جمهور الترجي.

وتقام مباراة العودة يوم السبت 25 مايو الجاري في استاد القاهرة.