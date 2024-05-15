جوارديولا: أرسنال كان سيصبح بطل الدوري لولا أورتيجا.. وهل تعرفون كم مرة عاقبنا سون؟

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 12:36

كتب : FilGoal

جوارديولا

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن ستيفان أورتيجا حارس مرمى فريقه هو واحد من أفضل الحراس الذين شاهدهم في حياته.

وفاز مانشستر سيتي على توتنام بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هل تعرفون كم مرة عاقبنا سون بالسنوات السبعة أو الثمانية الأخيرة وكم مرة سجل برفقة هاري كين؟ يا إلهي".

أخبار متعلقة:
10 لإفريقيا.. فيفا يعلن توزيع مقاعد كأس العالم للناشئين في خمس سنوات متتالية معلول: التاريخ لن يحسم مواجهة الترجي.. وعبد المنعم: النهائيات ليس لها كبير إمام عاشور: أتمنى منذ سنوات التتويج ببطولة إفريقيا.. وتاو: أريد أن أكون سعيدا في النهاية قطر تستضيف كأس العرب في 3 نسخ متتالية.. وهذه طريقة المشاركة

وتابع "أورتيجا تصدى لكرات بشكل رائع، لديه الموهبة وهو واحد من أفضل الحراس الذين رأيتهم في حياتي بموقف واحد على واحد، لديه الثقافة الألمانية بالبقاء واقفا وعدم الذهاب للأسفل".

وواصل "منذ وصول أوريتا للنادي شارك في كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي وعند إصابة إيدرسون أظهر أنه يمكن الاعتماد عليه وأنه حارس رائع، وقد قام مدرب حراسنا بعمل رائع حينما اختار التعاقد معه".

وأضاف "أورتيجا تصدى لهجمات توتنام وغير ذلك كان أرسنال سيصبح بطلا للدوري الإنجليزي، هذا هو الواقع لأن الهوامش كانت ستكون قليلة جدا".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني قبل مباراة واحدة على نهاية الدوري.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
نرشح لكم
بوستيكوجلو: الـ 48 ساعة الأخيرة أثبتت هشاشة الأساسات في توتنام جوارديولا: مباراة توتنام كانت صعبة ولكن فزنا بها مثل التنس لأول مرة منذ 41 سنة.. أستون فيلا يتأهل لدوري أبطال أوروبا سقوط جوارديولا ليس اليوم.. سون يرفض منح هدية لـ أرسنال وسيتي يفوز على توتنام ويقترب من الدوري فوت ميركاتو: مدرب إبسويتش وسام مرسي مرشح لـ مانشستر يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(2) مانشستر سيتي.. الأزرق على القمة التشكيل - مانشستر سيتي بالقوة الضاربة وسون يقود توتنام في مواجهة تحديد اتجاه الدوري ذا أثليتك: برونو يرحب بفكرة تجديد تعاقده مع يونايتد
أخر الأخبار
أنشيلوتي: هذه أفضل بطولة دوري في مسيرتي.. وحددت من سيحرس مرمى الفريق في آخر مباراتين 24 دقيقة | الدوري الإسباني
وسام أبو علي: نهائي إفريقيا ضد الترجي هو أكبر مباراة أخوضها في حياتي ساعة | الكرة الإفريقية
وفاة والد سيد عبد الله لاعب الزمالك ساعة | الدوري المصري
الشحات: الترجي فريق كبير ومواجهته صعبة ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - بيرسي تاو على رأس قائمة جنوب إفريقيا لمواجهة نيجيريا وموزمبيق ساعة | الكرة الإفريقية
الهاني سليمان: تصريحات حسام حسن؟ من أنا لأعلق عليها.. وأتمنى الانضمام لمنتخب مصر ساعة | منتخب مصر
الكشف عن مواعيد مباريات دورة الترقي.. الترسانة مع الحرس في البداية 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - منتخب السويس يطلب حضور الجماهير لمباريات دورة الترقي 2 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا