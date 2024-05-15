جوارديولا: أرسنال كان سيصبح بطل الدوري لولا أورتيجا.. وهل تعرفون كم مرة عاقبنا سون؟

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن ستيفان أورتيجا حارس مرمى فريقه هو واحد من أفضل الحراس الذين شاهدهم في حياته.

وفاز مانشستر سيتي على توتنام بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هل تعرفون كم مرة عاقبنا سون بالسنوات السبعة أو الثمانية الأخيرة وكم مرة سجل برفقة هاري كين؟ يا إلهي".

وتابع "أورتيجا تصدى لكرات بشكل رائع، لديه الموهبة وهو واحد من أفضل الحراس الذين رأيتهم في حياتي بموقف واحد على واحد، لديه الثقافة الألمانية بالبقاء واقفا وعدم الذهاب للأسفل".

وواصل "منذ وصول أوريتا للنادي شارك في كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي وعند إصابة إيدرسون أظهر أنه يمكن الاعتماد عليه وأنه حارس رائع، وقد قام مدرب حراسنا بعمل رائع حينما اختار التعاقد معه".

وأضاف "أورتيجا تصدى لهجمات توتنام وغير ذلك كان أرسنال سيصبح بطلا للدوري الإنجليزي، هذا هو الواقع لأن الهوامش كانت ستكون قليلة جدا".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني قبل مباراة واحدة على نهاية الدوري.