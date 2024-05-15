معلول: التاريخ لن يحسم مواجهة الترجي.. وعبد المنعم: النهائيات ليس لها كبير

شدد علي معلول لاعب الأهلي على أن التاريخ لن يكون هو الفاصل في المباريات النهائية، مشددا على أن الفريق الأجهز هو الذي يفوز بالبطولات.

وقال معلول عبر موقع ناديه: " كل مباراة ولها ظروفها، التاريخ ينصف الأهلي في الكثير من الأحيان ولكن التاريخ لن يكون هو الفاصل في المباريات النهائية".

وأضاف "الفريق الأفضل خلال 90 دقيقة هو من يفوز وكل اللاعبين لديهم من الخبرة ما يكفي للتحضير لمواجهة الترجي".

من جانبه قال محمد عبد المنعم: "النهائيات ليس لها كبير ومن يفوز هو صاحب التركيز الأعلى في الملعب ومن ينفذ تعليمات المدرب بالحرف".

وأتم تصريحاته "سنحاول تقديم كل ما لدينا في مباراتي النهائي في تونس والقاهرة لنحقق البطولة".

ويلعب الأهلي ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.

ويترأس محمود الخطيب رئيس الأهلي بعثة الفريق الأحمر في تونس لخوض المباراة.

ويحضر المباراة 27 ألف مشجع من جمهور الترجي.

وتقام مباراة العودة يوم السبت 25 مايو الجاري في استاد القاهرة.