إمام عاشور: أتمنى منذ سنوات التتويج ببطولة إفريقيا.. وتاو: أريد أن أكون سعيدا في النهاية

كشف إمام عاشور لاعب وسط الأهلي عن أنه يتمنى منذ سنوات الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

وقال إمام عاشور عبر موقع ناديه: "أتمنى منذ فترة طويلة الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا وأنا أول لاعب في الفريق سيقاتل لتحقيق هذا الحلم".

وأضاف "الفريق به الكثير من اللاعبين الذين حققوا بطولة إفريقيا سابقا، ولكن أنا أتمنى حصد أول لقب لي وبالتأكيد سيكون هذا اللقب مختلفا بالنسبة لي".

من جانبه قال بيرسي تاو لاعب الأهلي: "سيكون الأمر مهما للغاية لأنها بطولة كبيرة سأكون سعيدا بأن أكون جزءا من تاريخ النادي للفوز بهذا اللقب".

وأتم تصريحاته "سيكون النهائي الثالث على التوالي بالنسبة لي مع الأهلي وأتمنى أن أكون سعيدا في النهاية".

ويلعب الأهلي ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.

ويترأس محمود الخطيب رئيس الأهلي بعثة الفريق الأحمر في تونس لخوض المباراة.

ويحضر المباراة 27 ألف مشجع من جمهور الترجي.

وتقام مباراة العودة يوم السبت 25 مايو الجاري في استاد القاهرة.