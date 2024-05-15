إمام عاشور: أتمنى منذ سنوات التتويج ببطولة إفريقيا.. وتاو: أريد أن أكون سعيدا في النهاية

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 11:40

كتب : FilGoal

هدف إمام عاشور مع الأهلي في الجونة

كشف إمام عاشور لاعب وسط الأهلي عن أنه يتمنى منذ سنوات الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الترجي
الأهلي

وقال إمام عاشور عبر موقع ناديه: "أتمنى منذ فترة طويلة الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا وأنا أول لاعب في الفريق سيقاتل لتحقيق هذا الحلم".

وأضاف "الفريق به الكثير من اللاعبين الذين حققوا بطولة إفريقيا سابقا، ولكن أنا أتمنى حصد أول لقب لي وبالتأكيد سيكون هذا اللقب مختلفا بالنسبة لي".

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من جانبه قال بيرسي تاو لاعب الأهلي: "سيكون الأمر مهما للغاية لأنها بطولة كبيرة سأكون سعيدا بأن أكون جزءا من تاريخ النادي للفوز بهذا اللقب".

وأتم تصريحاته "سيكون النهائي الثالث على التوالي بالنسبة لي مع الأهلي وأتمنى أن أكون سعيدا في النهاية".

ويلعب الأهلي ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.

ويترأس محمود الخطيب رئيس الأهلي بعثة الفريق الأحمر في تونس لخوض المباراة.

ويحضر المباراة 27 ألف مشجع من جمهور الترجي.

وتقام مباراة العودة يوم السبت 25 مايو الجاري في استاد القاهرة.

الأهلي إمام عاشور بيرسي تاو الترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا
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