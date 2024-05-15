الشناوي: نعرف قيمة مباراة الترجي.. وشوبير: هدفنا استمرار نتائج الأهلي الجيدة في رادس

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 11:21

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

شدد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي على صعوبة مباراة فريقه ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الترجي
الأهلي

وقال الشناوي عبر موقع ناديه: "بالتأكيد مباراة الترجي صعبة كونها في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا وضد خصم كبير حصل على الكثير من البطولات ونحن نعرف ذلك جيدا".

وأضاف "نستعد للمباراة بشكل جيد وليست المرة الأولى التي يذهب فيها الأهلي للعب في رادس".

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وواصل "جميع اللاعبين يعرفون قيمة وصعوبة المباراة ولذلك نستعد من الآن، ودور اللاعبين الكبار هو وضع باقي اللاعبين في أجواء المواجهة".

من جانبه قال مصطفى شوبير حارس الأهلي: "نحترم كل فريق نلعب ضده خاصة لو فريق بحجم الترجي النادي والاسم الكبير والذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة".

وأتم "الترجي اختلف تماما عن السنوات الماضية، وآخر مرتين لعب ضد الأهلي كانت الأفضلية لنا في تونس والقاهرة وهدفنا الآن هو إكمال هذه المسيرة وفي النهاية هي مباراة كرة قدم والجمهور عامل مؤثر لكننا في الأهلي اعتدنا على اللعب بحضور الجماهير".

ويلعب الأهلي ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.

ويترأس محمود الخطيب رئيس الأهلي بعثة الفريق الأحمر في تونس لخوض المباراة.

ويحضر المباراة 27 ألف مشجع من جمهور الترجي.

وتقام مباراعة العودة يوم السبت 25 مايو الجاري في استاد القاهرة.

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