بوستيكوجلو: الـ 48 ساعة الأخيرة أثبتت هشاشة الأساسات في توتنام

اعترف أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام إن بعض جماهير فريقه كانت تتمنى خسارة الفريق ضد مانشستر سيتي.

وخسر توتنام ضد مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أنجي للصحفيين عقب المباراة: "سون كان يستطيع أن يسجل الهدف وكان في وضعية رائعة لكنه أهدر الفرصة".

وتابع "لابد أن نتعامل مع هذا الوضع، وأعرف جيدا أن بعض الجماهير كانت تريد الخسارة حتى لا يفوز أرسنال بالدوري"

وواصل "نشعر بالإحباط بسبب الهزيمة، أعتقد أن المباراة كانت صعبة وكلا الفريقان حظيا بلحظات مهمة وتمكن مانشستر سيتي من استغلالها بينما لم نتمكن نحن من ذلك”.

وأكمل "أعتقد أن الـ 48 ساعة الأخيرة كشفت لي أن الأساسات هشة في النادي من الداخل والخارج لذلك سيتعين علي العودة إلى لوحة الرسم البيضاء من جديد".

واستمر "إنها مجرد ملاحظات ولن أخبركم بما أقصده لأنني يجب أن أصلح ذلك وربما أكون قد أخطأت في قراءة الموقف فيما يتعلق بمحاولة أن تصبح فريقا فائزا لكن لا بأس، لهذا السبب أنا هنا".

وعن احتفال بعض جماهير الفريق بالهدف الأول مانشستر سيتي نكاية في أرسنال قال: "لا أهتم بذلك، وأريد فقط تحقيق الفوز وأن أكون ناجحا بهذا النادي".

وأضاف "خروج بنتانكور غاضبا؟ لم أر ذلك ولا أهتم".

وأتم "أعتقد أنني إذا لم أكن قد شاهدت مباراة أخرى ولكننا كنا ند لأفضل فريق خلال السنوات الأخيرة وهذا إذا لم ير أي شخص شيء آخر".

وخسر توتنام فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من مانشستر سيتي ليكتفي الفريق بالمشاركة في الدوري الأوروبي بالموسم المقبل.