جوارديولا: مباراة توتنام كانت صعبة ولكن فزنا بها مثل التنس

الأربعاء، 15 مايو 2024 - 00:40

كتب : FilGoal

جوارديولا أثناء مباراة سون

وصف جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي طريقة فوز فريقه على توتنام بمباراة التنس.

وقال جوارديولا عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "كانت مباراة صعبة جدا، لعبنا بفخر كبير وليس من السهل أن تلعب ضد توتنام لأنه يجيد الاستحواذ على الكرة والتمرير".

وأضاف "كانت هذه مباراة مهمة ومن يرسل الإرسال الجيد في التنس هو الذي يفوز وكانت مثل مباريات التنس وجاء الإرسال الجيد بالنسبة لنا في الوقت المناسب".

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وأتم تصريحاته "الآن علينا الهدوء والتفكير في المباراة الأخيرة ضد وست هام".

وفاز مانشستر سيتي على توتنام بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 34 للدوري، والتي أقيمت في ملعب توتنام.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 88 في صدارة الدوري، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

وذلك قبل الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، ليقترب مانشستر سيتي من حصد لقب الدوري في حالة فوزه على وست هام ويحتفظ باللقب.

بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 63 في المركز الخامس. ليتأهل أستون فيلا رسميا إلى دوري أبطال أوروبا.

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