سقوط جوارديولا ليس اليوم.. سون يرفض منح هدية لـ أرسنال وسيتي يفوز على توتنام ويقترب من الدوري

سقط جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على الأرض بعد إهدار سون هيونج مين قائد توتنام لفرصة سهلة وانفراد تام أمام مرمى فريقه وقتما كان متقدما بهدف دون رد، ليقوم ويكمل المباراة ويفوز فريقه ويقترب أكثر من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على توتنام بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 34 للدوري، والتي أقيمت في ملعب توتنام.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 88 في صدارة الدوري، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

وذلك قبل الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، ليقترب مانشستر سيتي من حصد لقب الدوري في حالة فوزه على وست هام ويحتفظ باللقب.

بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 63 في المركز الخامس. ليتأهل أستون فيلا رسميا إلى دوري أبطال أوروبا.

ثنائية فوز مانشستر سيتي سجلها إيرلينج هالاند.

واستطاع مانشستر سيتي تحقيق الفوز لأول مرة على ملعب توتنام بعدما تلقى 4 هزائم متتالية هناك.

وصف المباراة

بادر توتنام بتهديد المرمى وسدد رودريجو بينتاكور كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن إيدرسون تصدى له ببراعة.

ورد مانشستر سيتي بفرصة خطيرة من فيل فودين بعدما وصلت له الكرة بالخطأ من دفاع توتنام ليسدد بقوة كرة تصدى لها فيكاريو حارس مرمى توتنام ببراعة.

وأهدر مانشستر سيتي فرصة التقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق بيرناردو سيلفا الذي وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد ويبعدها الدفاع قبل أن تدخل المرمى.

في الشوط الثاني ظهر مانشستر سيتي أخطر على المرمى وكاد أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة الأولى بعدما وصلت الكرة لكيفين دي بروين داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة ويتصدى له فيكاريو.

وأخيرا نجحت محاولات مانشستر سيتي في إحراز الهدف الأول عن طريق هالاند في الدقيقة 51.

وجاء الهدف بعدما مرر دي بروين كرة إلى هالاند وضعته في مواجهة المرمى ليحولها إلى شباك توتنام.

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وتلقى مانشستر سيتي ضربة قوية بعدما تعرض كيفين دي بروين للإصابة، وأيضا الحارس إيدرسون بعد تدخل قوي معه من كريستيان روميرو مدافع توتنام.

ليغادر الثنائي الملعب في الدقيقة 69 ويدخل كل من الحارس البديل أورتيجا وجيرمي دوكو.

وكاد توتنام أن يسجل التعادل عن طريق البديل كولوسيفسكي لكن الحارس أورتيجا تصدى له.

سون يرفض منح أرسنال هدية وسقوط جوارديولا ليس اليوم

وتوقفت قلوب الجميع في الدقيقة 86 بعدما انفرد سون هيونج مين بمرمى مانشستر سيتي بعدما خطف الكرة من مانويل أكانجي.

وانفرد سون بالمرمى لكنه سدد الكرة بغرابة في جسد الحارس أورتيجا، ويسقط جوارديولا على الأرض متأثرا بالفرصة التي كادت تهدي أرسنال الأفضلية للفوز بالدوري.

What a save from Stefan Ortega to deny Son Heung-min!#beINPL #TOTMCI pic.twitter.com/doMrLPOahx — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 14, 2024

لترتد الكرة إلى جيرمي دوكو بعد تمريرة رائعة من فيل فودين ويراوغ بيدرو بورو الذي اضطر إلى عرقلته.

ويحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 91، ويتقدم هالاند لتسديد الركلة ويسجل منها هدف السماوي الثاني.

وتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي على توتنام بهدفين دون رد.