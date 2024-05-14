فوت ميركاتو: مدرب إبسويتش وسام مرسي مرشح لـ مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 23:12

كتب : FilGoal

كيران ماكينا

دخل كيران ماكينا المدير الفني لفريق إبسويتش تاون دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد الذي يسعى للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن ماكينا دخل بشكل مفاجئ ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد.

وذلك في ظل فشل التوصل لاتفاق مع مجموعة من الأسماء لتولي أحدها تدريب الفريق في الموسم المقبل.

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وقاد المدرب الأيرلندي فريق إبسويتش تاون للتأهل للدوري الإنجليزي بعد غياب 22 عاما.

المدرب البالغ من العمر 38 عاما حقق الإنجاز مع إبسويتش الذي احتل المركز الثاني بدوري "شامبيونشيب" الإنجليزي، رفقة سام مرسي المحترف المصري وقائد الفريق.

وسبق للمدرب الشاب العمل في مانشستر يونايتد كمدرب مع مساعد رفقة النرويجي أولي جونار سولشاير خلال الفترة من 2018 وحتى 2021.

كما عمل في مانشستر يونايتد أيضا منذ عام 2016 في قطاع الكشافين والبحث عن المواهب.

ويقترب مانشستر يونايتد من إقالة الهولندي إريك تين هاج من تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ولا يزال مانشستر يونايتد يبحث عن مدرب ليقود الفريق في الموسم المقبل.

وحاول مانشستر يونايتد التعاقد مع جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا لكن لم يستطع ذلك.

مانشستر يونايتد سام مرسي إبسويتش تاون كيران ماكينا
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