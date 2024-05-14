انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (5)-(0) آلافيس.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 22:32
كتب : FilGoal
يستضيف ريال مدريد فريق آلافيس ضمن منافسات الجولة 36 من المسابقة.
وكان ريال مدريد قد حسم لقب الدوري ووصل إلى 90 نقطة بينما ألافيس في المركز الحادي عشر برصيد 42 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق81 جووووول أردا جولر يضيف الخامس
ق70 جووول فينيسيوس يسجل الرابع
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق46 جوووول فالفيردي
ق27 فينيسيوس يسجل الثاني
ق10 جوووول بيلينجهام
انطلاق المباراة
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