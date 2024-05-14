انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(2) مانشستر سيتي.. الأزرق على القمة
الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 21:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة
ق91 جووووول هالاند من ركلة جزاء
ق90 ركلة جزاء بعد عرقلة بورو لدوكو
ق86: أورتيجا ينقذ انفرادا تاما من سون
ق80: أورتيجا يتصدى مجددا
ق71: كولوكفسكي يهدر فرصة التعادل
ق 69: خروج إيدرسون ونزول أورتيجا ونزول دوكو بدلا من دي بروين
ق 51: جووووووووول هالاند والأول
ق 46: دي بروين يهدر الأول وفيكاريو يتصدى
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: الهدف يضيع بغرابة من بيرناردو سيلفا
ق 16: فيكاريو يتألق أمام فودين
ق 8: الأول يضيع ولكن تسلل على ووكر قبل أن تصل إلى دي بروين
ق 6: أووووه إيدرسون يتصدى أمام بينتاكور
انطلاق المباراة
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