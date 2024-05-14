انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(2) مانشستر سيتي.. الأزرق على القمة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق91 جووووول هالاند من ركلة جزاء

ق90 ركلة جزاء بعد عرقلة بورو لدوكو

ق86: أورتيجا ينقذ انفرادا تاما من سون

ق80: أورتيجا يتصدى مجددا

ق71: كولوكفسكي يهدر فرصة التعادل

ق 69: خروج إيدرسون ونزول أورتيجا ونزول دوكو بدلا من دي بروين

ق 51: جووووووووول هالاند والأول

ق 46: دي بروين يهدر الأول وفيكاريو يتصدى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: الهدف يضيع بغرابة من بيرناردو سيلفا

ق 16: فيكاريو يتألق أمام فودين

ق 8: الأول يضيع ولكن تسلل على ووكر قبل أن تصل إلى دي بروين

ق 6: أووووه إيدرسون يتصدى أمام بينتاكور

انطلاق المباراة