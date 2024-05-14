التشكيل - مانشستر سيتي بالقوة الضاربة وسون يقود توتنام في مواجهة تحديد اتجاه الدوري

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالقوة الضاربة لفريقه في مواجهة توتنام في الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد توتنام في المباراة المؤجلة من الجولة 34 للدوري الإنجليزي.

وتشهد المباراة منافسة قوية في ظل رغبة توتنام في احتلال المركز الرابع للتأهل لدوري أبطال أوروبا، بينما يحاول مانشستر سيتي الفوز من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري مع أرسنال.

وجاء تشكيل توتنام كالآتي:

المرمى: فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو – كريستيان روميرو – دراجسين – بيكي فان دي بين

الوسط: بيير إيميل هويبيرج – رودريجو بينتاكور – بابي سار

الهجوم: جيمس ماديسون – سون هيونج مين – جونسون

بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – روبن دياز – يوشكو جفارديول

الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – كيفين دي بروين

الهجوم: بيرناردو سيلفا – إيرلينج هالاند – فيل فودين

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر.

ويأتي توتنام في المركز الخامس برصيد 63 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.