ذا أثليتك: برونو يرحب بفكرة تجديد تعاقده مع يونايتد
الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 20:05
كتب : FilGoal
التقى برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد مع ممثلي النادي للحديث عن مستقبله في أولد ترافورد.
برونو فيرنانديز
النادي : مانشستر يونايتد
وذكرت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن برونو عقد جلسة مع مسؤولي مانشستر يونايتد الذي أبلغوا اللاعب رغبتهم في استمراره مع الفريق.
وبدوره أبدى اللاعب البرتغالي رغبته في إكمال مسيرته مع مانشستر يونايتد.
ومن المنتظر أن تتم جلسة أخرى بين الطرفين لإتمام الاتفاق على تجديد التعاقد.
وانضم برونو فيرنانديز لصفوف مانشستر يونايتد في يناير 2020 قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي.
البالغ من العمر 29 عاما لعب مع فريقه هذا الموسم 45 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 15 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.
وينتهي تعاقد برونو مع مانشستر يونايتد في موسم 2026.
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