تقرير تونسي: الترجي يستعيد نجمه قبل مواجهة الأهلي
الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 19:25
كتب : FilGoal
يبدأ فريق الترجي التونسي الاستعداد لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما استعاد جميع لاعبيه المصابين.
محمد توقاي
النادي : الترجي
وذكرت صحيفة الصباح التونسية أن الترجي استعاد خدمات مدافعه الجزائري محمد أمين توغاي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.
وتعرض توغاي للإصابة وغاب عن كلاسيكو تونس ضد النجم الساحلي قبل أيام في الدوري التونسي.
وبذلك أصبح توغاي جاهزا لقيادة دفاع الترجي أمام الأهلي بجوار الدولي التونسي ياسين مرياح.
ويلعب الأهلي ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.
ويحضر المباراة 27 ألف مشجع من جمهور الترجي.
وتقام مباراعة العودة يوم السبت 25 مايو الجاري في استاد القاهرة.
نرشح لكم
نهائي أبطال إفريقيا – بيبو يسبق بعثة الأهلي إلى تونس لإنهاء ترتيبات الإقامة موزاييك: السماح بـ 27 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي.. وبشرى للجماهير المصرية استعدادا لمواجهة الترجي.. الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في تونس خبر في الجول - انفراجة في أزمة الدعوات الخاصة لنهائي الكونفدرالية بين الزمالك وكاف خبر في الجول – أزمة بين الزمالك وكاف بسبب دعوات نهائي الكونفدرالية المندوه: الفوز بالكونفدرالية سيحل الكثير من أزمات الزمالك الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نبيل عماد الولاية الخامسة.. البنزرتي يتولى قيادة الإفريقي التونسي