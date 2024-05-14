تقرير تونسي: الترجي يستعيد نجمه قبل مواجهة الأهلي

يبدأ فريق الترجي التونسي الاستعداد لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما استعاد جميع لاعبيه المصابين.

وذكرت صحيفة الصباح التونسية أن الترجي استعاد خدمات مدافعه الجزائري محمد أمين توغاي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وتعرض توغاي للإصابة وغاب عن كلاسيكو تونس ضد النجم الساحلي قبل أيام في الدوري التونسي.

وبذلك أصبح توغاي جاهزا لقيادة دفاع الترجي أمام الأهلي بجوار الدولي التونسي ياسين مرياح.

ويلعب الأهلي ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.

ويحضر المباراة 27 ألف مشجع من جمهور الترجي.

وتقام مباراعة العودة يوم السبت 25 مايو الجاري في استاد القاهرة.