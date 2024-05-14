نهائي أبطال إفريقيا – بيبو يسبق بعثة الأهلي إلى تونس لإنهاء ترتيبات الإقامة

تقرر أن يسافر خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي رفقة سمير عدلي المدير الإداري خلال ساعات إلى تونس، ولذلك لإنهاء ترتيبات إقامة الفريق هناك.

ويسافر الثنائي إلى تونس لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بإقامة بعثة الأهلي هناك استعدادا لمواجهة الترجي.

وكذلك الاطمئنان على الأمور الخاصة بالإقامة والتنقلات وملعب التدريب.

على أن تسافر بعثة الأهلي إلى تونس غدا الأربعاء برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

ويلعب الأهلي ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.

ويحضر المباراة 27 ألف مشجع من جمهور الترجي.

وتقام مباراعة العودة يوم السبت 25 مايو الجاري في استاد القاهرة.