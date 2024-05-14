تقرير إنجليزي: ليفربول يضع جوردون كبديل محتمل في حالة رحيل صلاح

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل

بدأ ليفربول تحديد الأسماء الذي يرى أنها تستطيع تعويض رحيل محمد صلاح نجم الفريق وقائد منتخب مصر في المستقبل.

وذكر موقع chronicle live المتخصص في أخبار نادي نيوكاسل يونايتد أن ليفربول وضع أنتوني جوردون ضمن هذه الأسماء.

وأضاف الموقع أن ليفربول يرى في أنتوني جوردن خير معوض لمحمد صلاح في حالة رحيله.

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ولذلك سيحاول ليفربول معرفة إمكانية ضم جوردون في المستقبل.

لكن كل ذلك يأتي وسط عدم وجود أي رغبة من نادي نيوكاسل في بيعه أحد نجومه الموسم الحالي.

وحتى في حالة موافقة نيوكاسل على بيع جوردون من المتوقع أن يصل سعره إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

ولذلك في حالة بيع ليفربول لـ محمد صلاح لأحد أندية الدوري السعودي قد يستغل العائد المادي في التعاقد مع جوردون.

ويتبقى في تعاقد جوردون مع نيوكاسل موسمين، وذلك بعدما انضم للفريق قادما من إيفرتون الغريم التقليدي لليفربول.

ويقول جوردون عن نيوكاسل: "أنا أحب هذا الموسم وقلت ذلك عدة مرات، أنا في حالة جيدة وهذا لأنني أشعر بالسعادة هنا".

جوردون البالغ من العمر 23 عاما لعب هذا الموسم 47 مباراة مع نيوكاسل سجل خلالها 11 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

ليفربول نيوكاسل الدوري الإنجليزي جوردون
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