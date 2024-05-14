انتهت الدوري - طلائع الجيش (1)-(1) الإسماعيلي.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 18:47

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - طلائع الجيش

يحل الإسماعيلي ضيفا على طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر بـ 25 نقطة من 22 مباراة، بينما طلائع الجيش يحل تاسعا بـ 28 نقطة من 20 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-----------------------

نهاية المباراة

ق90 احتساب 4 دقائق وقت بدل من الضائع

ق72 جوووول جودوين يتعادل

ق62 جووووول إريك تراوري يتقدم للدراويش

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 تسديدة قوية من محمد مخلوف ولكن بعيدة عن مرمى طلائع الجيش

ق35 تبديل أول بخروج محمد عبد السلام ونزول محمد هاني لطلائع الجيش

ق17 محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش ينقذ مرماه من ركنية عبد الرحمن مجدي

ق8 تسديدة قوية من نادر فرج ولكن حارس طلائع الجيش يتألق

انطلاق المباراة

الإسماعيلي الدوري المصري طلائع الجيش
نرشح لكم
للمرة الثامنة على التوالي.. طلائع الجيش يمنع الإسماعيلي من الانتصار في الدوري قائمة بيراميدز – تواجد أحمد الشناوي لمواجهة سيراميكا كليوباترا الشيبي: بيراميدز يستحق الفوز بلقب الدوري هذا الموسم الطويلة يكشف لـ في الجول خطوة تصعيدية ضد بيراميدز واتحاد الكرة بسبب مستحقات صفقة محمود صابر التشكيل - حاتم سكر أساسي مع الإسماعيلي.. وتراوري يقود الهجوم أمام طلائع الجيش سموحة يهزم الاتحاد ويواصل تهديد المركز الرابع بتروجت يجدد عقد سيد عيد لقيادة الفريق في الممتاز انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(2) سموحة.. فوز الأزرق
أخر الأخبار
جوارديولا: مباراة توتنام كانت صعبة ولكن فزنا بها مثل التنس ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد حسم الدوري.. ريال مدريد يكتسح آلافيس بخماسية ساعة | الدوري الإسباني
لأول مرة منذ 41 سنة.. أستون فيلا يتأهل لدوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - عودة روان العربي في أبرز نتائج ختام ثمن نهائي بطولة العالم ساعة | رياضات أخرى
سقوط جوارديولا ليس اليوم.. سون يرفض منح هدية لـ أرسنال وسيتي يفوز على توتنام ويقترب من الدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
فوت ميركاتو: مدرب إبسويتش وسام مرسي مرشح لـ مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تنس طاولة - لاستعادة الهيمنة.. دينا مشرف تتوج بلقب كأس إفريقيا 3 ساعة | رياضة نسائية
انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (5)-(0) آلافيس.. نهاية المباراة 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا