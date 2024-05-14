انتهت الدوري - طلائع الجيش (1)-(1) الإسماعيلي.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 18:47
كتب : FilGoal
يحل الإسماعيلي ضيفا على طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر بـ 25 نقطة من 22 مباراة، بينما طلائع الجيش يحل تاسعا بـ 28 نقطة من 20 مباراة.
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نهاية المباراة
ق90 احتساب 4 دقائق وقت بدل من الضائع
ق72 جوووول جودوين يتعادل
ق62 جووووول إريك تراوري يتقدم للدراويش
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45 تسديدة قوية من محمد مخلوف ولكن بعيدة عن مرمى طلائع الجيش
ق35 تبديل أول بخروج محمد عبد السلام ونزول محمد هاني لطلائع الجيش
ق17 محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش ينقذ مرماه من ركنية عبد الرحمن مجدي
ق8 تسديدة قوية من نادر فرج ولكن حارس طلائع الجيش يتألق
انطلاق المباراة
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