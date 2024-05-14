كرة سلة - بنظام جديد.. طريق الأهلي في الدوري الإفريقي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي لأندية السلة The BAL عن نظام أدوار ما بعد دور المجموعات.

واختتمتت منافسات دور المجموعات الثلاثة عن تأهل ثمانية فرق إلى المراحل الإقصائية.

واستحدثت اللجنة المنظمة للبطولة نظاما جديدا إذ تقام مباراة ترتيبية في البداية قبل انطلاق ربع النهائي بنظامه الإقصائي بخروج المغلوب.

وكان الأهلي في التصنيف الأول رفقة فريق الفتح الرباطي المغربي عقب نهاية دور المجموعات.

ويلعب الفريقان مباراة قبل انطلاق الدور الإقصائي من أجل تحديد الفريق صاحب التصنيف الأول والآخر صاحب التصنيف الثاني وبتلك الطريق تحديد باقي تصنيف الفرق حتى المركز الثامن.

وتقام المباريات الترتيبية يومي 24 و25 مايو الجاري، بينما تنطلق المنافسات الإقصائية يوم 26 من الشهر نفسه.

وجاءت المباريات كالآتي:

المرحلة الترتيبية

الجمعة 24 مايو

(37) الأهلي الليبي × كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي (6 مساء)

(38) الأهلي المصري × الفتح الرباطي المغربي (9 مساء)

السبت 25 مايو

(39) بترو دي لواندا الأنجولي × اتحاد المنستير التونسي (3:30 عصرا)

(40) ريفيرز هوبرز النيجيري × دوان السنغالي (6:30 مساء)

ربع النهائي بخروج المغلوب

الأحد 26 مايو

(41) الخاسر من مباراة 37 × الفائز من مباراة 38 (3:30 عصرا)

(42) الفائز من مباراة 37 × الخاسر من مباراة 38 (6:30 مساء)

الإثنين 27 مايو

(43) الخاسر من مباراة 39 × الفائز من مباراة 40 (6 مساء)

(44) الفائز من مباراة 39 × الخاسر من مباراة 40 (9 مساء)

نصف النهائي (الأربعاء 29 مايو)

(45) الفائز من مباراة 41 × الفائز من مباراة 40 (6 مساء)

(46) الفائز من مباراة 42 × الفائز من مباراة 44 (9 مساء)

تحديد الميدالية البرونزية (الجمعة 31 مايو)

الخاسر من مباراة 45 × الخاسر من مباراة 46 (9 مساء)

النهائي (السبت 1 يونيو)

الفائز من نصف النهائي 1 × الفائز من نصف النهائي 2 (5 مساء)