موزاييك: السماح بـ 27 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي.. وبشرى للجماهير المصرية

أسفر الاجتماع الأمني لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي والمقرر إقامته على استاد رادس بتونس على السماح لـ 27 ألف مشجع فقط بالحضور.

ويقام لقاء الذهاب يوم السبت 18 مايو الجاري على استاد رادس في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وكشفت إذاعة موزاييك إف إم التونسية عن حضور 27 ألف مشجع بالمباراة.

وأشار التقرير إلى بشرى سارة لجماهير الأهلي الراغبة في حضور المباراة وهي الدخول مجانا بشرط إظهار جواز السفر المصري.

ويأتي ذلك في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين التونسي والمصري والعلاقة المميزة بين ناديي الترجي والأهلي.

ويترأس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعثة الفريق المتجهة إلى تونس مساء غدا الأربعاء.

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز فريد بالقارة.

وكان الأهلي قد توج بلقب البطولة ثلاث مرات بآخر أربع نسخ أقيمت.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة تاريخيا كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

أما الترجي فسبق له التتويج باللقب أربع مرات آخرهم في نسخة 2019.

ولعب الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل وحصد الأحمر اللقب مرة بينما الترجي مرة.

وحصد الأهلي لقب 2012 أمام الترجي، بينما الفريق التونسي توج باللقب أمام الأهلي في نسخة 2018.