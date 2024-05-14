استعدادا لمواجهة الترجي.. الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في تونس

أعلن النادي الأهلي ترأس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بعثة الفريق المتجهة إلى تونس مساء غدا الأربعاء.

ويأتي ذلك استعدادا لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي في تمام العاشرة من مساء السبت المقبل على استاد رادس في مباراة ذهاب النهائي.

وحرص الخطيب على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق والإقامة وملاعب التدريب.

وطلب الخطيب توفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين قبل لقاء العودة والمحدد له يوم 25 من شهر مايو الجاري باستاد القاهرة.

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز فريد بالقارة.

وكان الأهلي قد توج بلقب البطولة ثلاث مرات بآخر أربع نسخ أقيمت.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة تاريخيا كأكثر الفرق تتويجا باللقب.

أما الترجي فسبق له التتويج باللقب أربع مرات آخرهم في نسخة 2019.

ولعب الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل وحصد الأحمر اللقب مرة بينما الترجي مرة.

وحصد الأهلي لقب 2012 أمام الترجي، بينما الفريق التونسي توج باللقب أمام الأهلي في نسخة 2018.