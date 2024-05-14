مانشستر يونايتد يعلن رحيل فاران بنهاية الموسم

أعلن نادي مانشستر يونايتد رحيل لاعبه رافاييل فاران عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

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وينتهي تعاقد فاران مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي ولن يمدد النادي تعاقده مع المدافع الفرنسي.

وقال فاران في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع إكس: "لقد كان من الرائع اللعب لذلك النادي على مدار السنوات الماضية وارتداء ذلك القميص".

وواصل "المرة الأولى التي دخلت فيها ملعب أولد ترافورد كلاعب لمانشستر يونايتد كانت جنونية والأجواء كانت رائعة".

وتابع "لقد وقعت بحب ذلك النادي والجماهير وعندما تلعب لمانشستر يونايتد يجب أن تفهم ما يمثله النادي، وبالنسبة لأولادي فهذا هو منزلهم وسيكون مكان رائع لي في باقي حياتي".

وأضاف "عندما تذهب الجماهير لملعب ويمبلي يكون أمرا يتذكروه طوال حياتهم ومشاركة تلك اللحظات معهم كان رائعا".

وأردف "على الرغم من أن الموسم الحالي كان صعبا فأنا متفائل بمستقبل النادي، لأن الملاك قد جاؤوا بخطة واضحة واستراتيجية رائعة".

وأتم "سأراكم في أولد ترافورد لأقول وداعا بالجولة الأخيرة من الدوري هذا الموسم وسيكون يوما عاطفيا بالنسبة لي بكل تأكيد".

صاحب الـ 31 عاما انضم لمانشستر يونايتد قادما من ريال مدريد في عام 2021.

وخلال ثلاث مواسم شارك فاران مع مانشستر يونايتد في 93 مباراة ونجح في تسجيل هدفين.

وتوج فاران برفقة مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية بالموسم الماضي، وأمام المدافع الفرنسي فرصة التتويج بلقب آخر وهو لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الذي وصل فيه للمباراة النهائية وسيلاقي مانشستر سيتي.

ويعاني فاران من إصابة أبعدته عن الملاعب منذ الخسارة ضد تشيلسي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وفقا لبيان مانشستر يونايتد فإن فاران يجري عمليات تأهيلية ليتمكن من المشاركة مع الفريق من جديد قبل نهاية الموسم.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل غدا الأربعاء في تمام العاشرة مساء بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 54 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.