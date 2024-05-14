بعد خماسية الاتفاق.. تقرير: اتحاد جدة يستقر على إقالة جاياردو

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 13:03

كتب : FilGoal

مارسيلو جاياردو - حجازي

استقر نادي اتحاد جدة على إقالة مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق بعد النتائج غير المرضية.

وخسر حامل اللقب بنتيجة مدوية أمام جمهوره بنتيجة 5-0 وظل في المركز الخامس.

وكشفت قناة تي واي سي الأرجنتينية عن استقرار الاتحاد بإقالة المدير الفني السابق لريفر بليت، لكن ينقص توقيت إعلان القرار وتنفيذه.

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وأوضحت القناة أن إدارة النادي تشعر بالتردد في موعد إقالته ولم يحدث الاستقرار في التوقيت سواء تنفيذ القرار في الوقت الحالي أم الانتظار حتى نهاية الموسم.

وأصبح الموسم الحالي هو الأسوأ دفاعيا للنمور باستقبال 48 هدفا متخطيا موسم 2013-14 الذي استقبل فيه الفريق 46 هدفا.

وللمرة الثالثة في تاريخه يخسر الاتحاد بنتيجة 5-0 في الدوري السعودي بعدما خسر من قبل ضد الهلال والنصر بنفس النتيجة.

وتوقف رصيد النمور عند 50 نقطة حيث خسر الفريق المباراة الثالثة على التوالي من 31 مباراة وظل خامسا.

فيما ارتقى الاتفاق للمركز السادس برصيد 44 نقطة.

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