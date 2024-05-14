كلوب: كان يجب أن نقدم المزيد لنفوز على أستون فيلا

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه قدم مستوى جيد أمام أستون فيلا ولكن كان يجب أن يقدم المزيد إذا أراد تحقيق الفوز.

وتعادل ليفربول مع مضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عقب المباراة عبر قناة بي إن سبورتس: "كانت مباراة جيدة جدا وأستون فيلا كان يراهن على الكثير من الأشياء في هذه المواجهة وكان يجب أن نظهر الكثير من الأشياء في الملعب".

وأضاف "سيطرنا على معظم أوقات المباراة وكان لنا العديد من الفرص وكان يجب أن نكون أقوى في الدفاع والتمرير، مع ذلك كنا في أجواء اللقاء".

وواصل "الأهداف جميعا كانت جميلة جدا ومنحناهم الكثير من الفرص، في بعض الدقائق لم نلعب بخطوط متقاربة وفي بعض الأحيان كان يجب أن نلعب بجدية أكبر".

وأكمل "كنا نحتاج للتغييرات لتسجيل المزيد من الأهداف، الأجواء كانت قوية جدا وهذا ما يحدث في كرة القدم أن تغير الكرة مسارها وتذهب إلى الشباك".

وأتم تصريحاته "كوانساه يخطو خطواته الأولى ويحاول أن يتحسن وهو لاعب موهوب جدا".