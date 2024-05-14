مع احتفال جنوني لـ توم هانكس.. تعادل قاتل لـ أستون فيلا مع ليفربول يُقربه من دوري الأبطال

تعادل أستون فيلا مع ليفربول بثلاثة أهداف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب فيلا بارك في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية ليفربول في المباراة كل من كودي جاكبو وجاريد كوانسا وإيميليانو مارتينيز بالخطأ في مرماه، بينما سجل لأستون فيلا يوري تيليمانس وجون دوران الذي أحرز هدفين.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة 79 في المركز الثالث، كما ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 68 في المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن توتنام الي سيلعب غدا ضد مانشستر سيتي.

وأصبح أستون فيلا بحاجة لنقطة وحيدة للتأهل لدوري أبطال أوروبا بشكل رسمي.

وشهدت المبارة حضور الممثل العالمي توم هانكس والمناصر لفريق أستون فيلا وظهر وهو يحتفل بالهدف الثالث.

التشكيل

بدأ ليفربول المباراة بثلاثي هجومي مكون من محمد صلاح وكودي جاكبو ولويس دياز.

أحداث المباراة

تقدم ليفربول بالهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق مارتينيز بالخطأ في مرماه بعد عرضية من هارفي إيليوت.

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وتعادل أستون فيلا في الدقيقة الـ 12 عن طريق تيليمانس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من واتكنز.

وفي الدقيقة الـ 23 تقدم ليفربول من جديد عن طريق جاكبو بمتاعبة لتصدي مارتينيز لتسديدة جو جوميز.

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وبعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني سجل كوانسا الهدف الثالث برأسية مستغلا عرضية من هارفي إيليوت.

وشهدت الدقيقة 58 تسجيل محمد صلاح هدفا لم يتم احتسابه بسبب وجود وضعية تسلل على لويس دياز في بداية الهجمة.

وقلص دوران الفارق لأستون فيلا بالهدف الثاني بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 88 تعادل أستون فيلا عن طريق دوران من جديد والذي غير اتجاه تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

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وسيلعب ليفربول مباراته الأخيرة في الدوري ضد ولفرهامبتون يوم 19 مايو وهي المباراة الوداعية ليورجن كلوب كمدرب للفريق، بينما سيلعب أستون فيلا ضد كريستال بالاس خارج ملعبه.