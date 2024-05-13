انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (3)-(3) ليفربول

الإثنين، 13 مايو 2024 - 21:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد أستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أستون فيلا ضد ليفربول في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق88. جووووول تعاادل غريب عن طريق دوران بتسديدة اصطدمت وغيرت اتجاهها نحو الشباك.

ق85. جووووول ثاني لأستون فيلا بتسديدة من دوران.

ق82. تسديدة قوية من أرنولد يبعدها مارتينيز.

ق58. هدف غير محتسب من محمد صلاح لوجود حالة تسلل على لويس دياز.

ق54. إلغاء الهدف بسبب وجود وضعية تسلل.

ق51. جوووول الثاني لأستون فيلا عن طريق واتكنز.

ق48. جوووول ثااالث لليفربول عن طريق كوانسا برأسية بعد عرضية من إيليوت.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. التعادل يضيع على أستون فيلا بغرابة بعد تمريرة من ليون بايلي مرت من أمام لاعبين من أستون فيلا أمام المرمى الخالي.

ق23. جووووول الثاني لليفربول عن طريق كودي جاكبو بمتابعة لتصدي مارتينيز من جو جوميز.

ق12. جوووو لالتعادل لأستون فيلا عن طريق تيليمانس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق4. تسديدة من صلاح تمر بجوار المرمى.

ق2. جووووول أول لليفربول عن طريق إيميليانو مارتينيز بالخطأ في مرماه بعد عرضية من هارفي إيليوت.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ليفربول أستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز
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