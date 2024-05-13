تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام أستون فيلا

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويلعب ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب فيلا بارك.

ودفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بـ محمد صلاح في هجوم ليفربول بجوار كودي جاكبو ولويس دياز.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – كوانساه – أندي روبرتسون

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – واتارو إندو – هارفي إيليوت

الهجوم: لويس دياز – كودي جاكبو – محمد صلاح

بينما جاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: إيزري كونسا – دييجو كارلوس – باو توريس – لوكاس ديني

الوسط: دوجلاس لويز – جون ماكجين – يوري تيليمانس

الهجوم: موسى ديابي – ليو بايلي – أولي واتكينز

ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، ويأتي أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 67 نقطة.