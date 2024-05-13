الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نبيل عماد

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن تعرض نبيل عماد لاعب وسط الأبيض لحالة إجهاد عضلي في نهاية مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية التي أقيمت بالأمس على الملعب البلدي ببركان.

نبيل عماد النادي : الزمالك الزمالك

وأكد محمد أسامة أنه تم استبدال دونجا في الدقائق الأخيرة من اللقاء حتى لا يتعرض للإصابة، وسيكون اللاعب جاهزاً للقاء العودة أمام نهضة بركان المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وسجل هدف الزمالك في المباراة سيف الدين الجزيري بضربة رأسية بعد عرضية زيزو.

ويحتاج الأبيض للفوز بهدف واحد في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.

ويلعب الزمالك ضد نهضة بركان في مباراة الإياب يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة في تمام العاشرة مساء.