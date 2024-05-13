الولاية الخامسة.. البنزرتي يتولى قيادة الإفريقي التونسي

أعلن نادي الإفريقي التونسي تولي فوزي البنزرتي قيادة الفريق كمدير فني.

ويتولى البنزرتي -74 عاما- القيادة الفنية لفريق الإفريقي التونسي للولاية الخامسة في تاريخه.

وكانت آخر تجارب البنزرتي الفنية هي قيادة الوداد المغربي خلال الفترة من ديسمبر 2023 إلى مارس الماضي.

وتولى البنزرتي قيادة الإفريقي التونسي لأول مرة في صيف 89 ولمدة موسمين.

بينما الولاية الأخيرة كانت في الفترة من أبريل 2013 ولمدة شهر ونصف الشهر.

ورحل البنزرتي عن تدريب الوداد بعد تراجع النتائج خلال الموسم الحالي.

وتولى البنزرتي مهمة تدريب الوداد خلفا للمغربي عادل رمزي.

وودع الوداد النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

وقاد البنزرتي فريق الوداد خلال 16 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل مثلهم وخسر 6 مباريات.

ويواجه الوداد شبح الغياب عن البطولات القارية الموسم المقبل بعد فقدان فرصة التأهل لدوري الأبطال بشكل رسمي بجانب الخروج من كأس المغرب.