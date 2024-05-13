الشعباني: قدمنا مباراة كبيرة ضد خصم شرس وصعب.. وننتظر الشوط الثاني بالقاهرة

أعرب معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي عن سعادته بأداء لاعبيه أمام الزمالك.

ووصف الشعباني فريق الزمالك بالخصم الشرس والصعب عقب نهاية مواجهة الذهاب بنهائي الكونفدرالية.

وحقق الزمالك نتيجة إيجابية رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال الشعباني في تصريحات نقلتها صحيفة المنتخب: "أتوجه بالتهنئة لجميع اللاعبين على المباراة الكبيرة التي قدموها أمام خصم شرس وصعب مثل الزمالك".

وشدد المدرب التونسي "بالنسبة لنا المهم الفوز في المباراة في إنتظار العودة".

وتابع الشعباني "قلت قبل المباراة إنها ستكون صعبة وقوية، لكننا حققنا ما كان مطلوبا بتحقيق الفوز".

واختتم المدرب التونسي تصريحاته "ننتظر الشوط الثاني من مواجهتنا في القاهرة وسنعمل على أن نحسم المباراة".

وخسر الزمالك ذهابا في الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية بنتيجة 2-1.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدف واحد على الأقل من أجل حصد اللقب.

ويسعى الزمالك لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 2019 والذي تحقق على نهضة بركان حينها.

ويأمل نهضة بركان في تحقيق لقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2020 و2022 ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الصفاقسي التونسي.

وتعد تلك الخسارة الأولى لجوزيه جوميز قاريا مع الزمالك منذ تدريبه للفريق بعد 6 مباريات فاز بها من قبل.

ولم يخسر نهضة بركان على ملعبه في الكونفدرالية أي مباراة من قبل ورفع رصيده لـ 43 بعد الفوز في ذهاب النهائي.