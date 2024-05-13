وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة استعدادا لإياب نهائي الكونفدرالية

وصلت بعثة فريق الزمالك إلى مطار القاهرة صباح اليوم الإثنين بعد خوض ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان.

وخسر الزمالك ذهابا في الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية بنتيجة 2-1.

واستغرقت رحلة الطيران إلى القاهرة ما يقرب من خمس ساعات تقريبا.

وكان مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب وفر طائرة خاصة للفريق في رحلة المغرب لتوفير سبل الراحة.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدف واحد على الأقل من أجل حصد اللقب.

ويسعى الزمالك لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 2019 والذي تحقق على نهضة بركان حينها.

ويأمل نهضة بركان في تحقيق لقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2020 و2022 ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الصفاقسي التونسي.

وتعد تلك الخسارة الأولى لجوزيه جوميز قاريا مع الزمالك منذ تدريبه للفريق بعد 6 مباريات فاز بها من قبل.

ولم يخسر نهضة بركان على ملعبه في الكونفدرالية أي مباراة من قبل ورفع رصيده لـ 43 بعد الفوز في ذهاب النهائي.