شحاتة: النتيجة غير مرضية أمام نهضة بركان.. ولكن سنسعد جماهير الزمالك بالكونفدرالية

الإثنين، 13 مايو 2024 - 10:50

كتب : FilGoal

محمد شحاتة - الزمالك - نهضة بركان

يرى محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك أن نتيجة الذهاب أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية غير مُرضية ولكن وعد الجماهير بإسعادهم بتحقيق اللقب.

وكان الزمالك قد خسر أمام نهضة بركان بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال شحاتة عبر قناة أون تايم سبورتس "الحمد لله على نتيجة الذهاب وإن شاء الله سنعوض في مباراة العودة بالقاهرة ونسعد جماهير الزمالك".

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ويكفي الزمالك الفوز بهدف وحيد في مباراة الإياب من أجل تحقيق لقب الكونفدرالية.

وكشف شحاتة "المدرب تحدث معنا بين شوطي المباراة وأن الزمالك نادي كبير ولا يصح استقبال هدفين في الشوط الأول".

وشدد لاعب وسط الزمالك "النتيجة غير مرضية بسبب خسارة المباراة ولكن إن شاء الله سنعوض في القاهرة".

واختتم شحاتة تصريحاته "البطولة ستكون للزمالك بإذن الله وسنسعد جماهير النادي".

وسبق وأن حقق الزمالك لقب بطولة الكونفدرالية عام 2019 بعد التغلب على نهضة بركان أيضا.

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