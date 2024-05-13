مواعيد مباريات الإثنين 13 مايو 2024.. ليفربول ضد أستون فيلا وختام ملحق دورة الترقي

الإثنين، 13 مايو 2024 - 10:24

كتب : FilGoal

ماك أليستر - ليفربول - شيفيلد

يحل ليفربول ضيفا على فريق أستون فيلا ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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الدوري الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفا على فريق أستون فيلا ضمن منافسات الجولة 37 من المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

وينطلق اللقاء في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

دورة الترقي

يلعب فريق الترسانة أمام ديروط في الرابعة والنصف عصرا ضمن منافسات المباراة الفاصلة للتأهل إلى دورة الترقي.

ويقام اللقاء على استاد خالد بشارة بمدينة الجونة.

ويتأهل الفائز بجانب كل من حرس الحدود وسبورتنج ومنتخب السويس لخوض دورة الترقي وتأهل أحدهم للدوري الممتاز.

ليفربول الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الترسانة
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