اسكواش – العدد أصبح 15.. نهاية مباريات الدور الثاني من بطولة العالم رجال وسيدات

ارتفع عدد اللاعبين المصريين في الدور الثالث من بطولة العالم للاسكواش 2024 إلى 15 رجال وسيدات.

وتستضيف مصر منافسات البطولة خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري.

وتقام الأدوار الأولى في ملاعب نادي بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر، بينما الأدوار النهائية يحتضنها متحف الحضارات.

وتأهل في اليوم الثاني من منافسات الدور الثاني للمسابقة 7 لاعبين مصريين، بعد 8 حجزوا مقاعدهم في اليوم الأول. (طالع التفاصيل)

رجال

فاز يوسف سليمان على يحيى النواساني بنتيجة 3-0.

وانتصر مازن هشام على الفرنسي لوكاس سيرم بنتيجة 3-0.

وخسر فارس الدسوقي من الإنجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0.

وانتصر مصطفى عسل بنتيجة 3-0 على السويسري نيكولاس ميولر.

سيدات

خسرت كنزي أيمن من الأمريكية سابرينا صبحي بنتيجة 3-0.

وانتصرت نور الطيب على مريم متولي بنتيجة 3-0.

وفازت روان العربي على ملك خفاجي بنتيجة 3-0.

وحققت نوران جوهر الفوز على هنا معتز بنتيجة 3-1.

وتفوقت هانيا الحمامي على الفرنسية ميليسا إلفيس بنتيجة 3-0.

وكان متحف الحضارات قد استضاف نسخة 2022 والتي توج بلقبها الثنائي علي فرج ونور الشربيني.

ويبلغ جوائز البطولة المالية 565 ألف دولار لمنافسات الرجال ومثلها للسيدات.

وتوج علي فرج بلقب آخر ثلاث نسخ أقيمت من البطولة.

بينما على مستوى السيدات توجت نور الشربيني باللقب في آخر خمس نسخ أقيمت.

ورفع علي فرج رصيده إلى 4 ألقاب من بطولة العالم ليتجاوز رامي عاشور ويعادل رقم عمرو شبانة كأكثر مصري تتويجا باللقب.

أما نور الشربيني فحصدت لقب بطولة العالم 7 مرات ويفصلها لقب وحيد عن معادلة إنجاز أسطورة اللعبة الماليزية نيكول دافيد.