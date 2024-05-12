اسكواش - اليوم الأول للدور الثاني.. تأهل 8 مصريين في بطولة العالم

تأهل 8 لاعبين مصريين إلى الدور الثالث من بطولة العالم للاسكواش عقب نهاية مباريات اليوم الأول لمرحلة الدور الثاني.

وتستكمل مباريات الدور الثاني اليوم الأحد.

وتستضيف مصر منافسات البطولة خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري.

وتقام الأدوار الأولى في ملاعب نادي بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر، بينما الأدوار النهائية يحتضنها متحف الحضارات.

رجال

فاز يوسف إبراهيم على الكولومبي خوان فارجاس بنتيجة 3-2.

وخسر علي أبو العينين من السويسري ديمتيري ستينمان بنتيجة 3-2.

وفاز طارق مؤمن بسهولة على الماليزي عابدين أدريكي بنتيجة 3-0.

وتفوق علي فرج لاعب وادي دجلة بنتيجة 3-0 على الاسكتلندي جريج لوبان.

وانتصر كريم عبد الجواد على الاسكتلندي روري ستيورات بنتيجة 3-0.

سيدات

تفوقت أمينة عرفي على الويليزي تينيسي ميرفي بنتيجة 3-0.

وخسرت أمينة الرهني من البلجيكية تيني جيليس بنتيجة 3-0.

وانتصرت فيروز أبو الخير على الهوكونجية تشان سين يوك بنتيجة 3-1.

وتأهلت سلمى هانى للدور المقبل بالفوز على هانا حمدان بنتيجة 3-1.

وفازت نور الشربيني على منة حامد بنتيجة 3-0.

وكان متحف الحضارات قد استضاف نسخة 2022 والتي توج بلقبها الثنائي علي فرج ونور الشربيني.

ويبلغ جوائز البطولة المالية 565 ألف دولار لمنافسات الرجال ومثلها للسيدات.

وتوج علي فرج بلقب آخر ثلاث نسخ أقيمت من البطولة.

بينما على مستوى السيدات توجت نور الشربيني باللقب في آخر خمس نسخ أقيمت.

ورفع علي فرج رصيده إلى 4 ألقاب من بطولة العالم ليتجاوز رامي عاشور ويعادل رقم عمرو شبانة كأكثر مصري تتويجا باللقب.

أما نور الشربيني فحصدت لقب بطولة العالم 7 مرات ويفصلها لقب وحيد عن معادلة إنجاز أسطورة اللعبة الماليزية نيكول دافيد.