المندوه: التحكيم قيدنا أمام نهضة بركان.. وهذا ما ننوي فعله بشأن حكم الفيديو التونسي

الإثنين، 13 مايو 2024 - 01:19

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - حسام المندوه

أبدى حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عدم رضاه عن أداء التحكيم في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي.

وقال المندوه في تصريحاته لقناة دي إم سي: "كنا نتمنى نتيجة أفضل ولكن بإذن الله سننهي الأمور في القاهرة".

وأضاف "لدينا لجنة مشكلة لإنهاء ترتيبات مباراة العودة، ولن يكون هناك مقعدا خاليا في استاد القاهرة".

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وأكمل "جمهور الزمالك هو داعم النادي الأول دائما وبإذن الله سنحتفل في القاهرة".

وعن رأيه في أداء التحكيم بعد اعتراض الزمالك على إسناد المباراة للتونسي هيثم قيراط قال: "التحكيم قيدنا في مباراة اليوم وكان يحتسب أي لمسة كمخالفة ضدنا ونهضة بركان يجيد الركلات الثابتة".

وعن تواجد حكم تونسي آخر على تقنية الفيديو في الإياب أوضح "سنجتمع كمجلس إدارة ونرى التوجه المناسب وسنتخذ قرارا".

وخسر الزمالك ذهابا في الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية بنتيجة 2-1.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدف واحد على الأقل من أجل حصد اللقب.

ويسعى الزمالك لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 2019 والذي تحقق على نهضة بركان حينها.

ويأمل نهضة بركان في تحقيق لقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2020 و2022 ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الصفاقسي التونسي.

وتعد تلك الخسارة الأولى لجوزيه جوميز قاريا مع الزمالك منذ تدريبه للفريق بعد 6 مباريات فاز بها من قبل.

ولم يخسر نهضة بركان على ملعبه في الكونفدرالية أي مباراة من قبل ورفع رصيده لـ 43 بعد الفوز في ذهاب النهائي.

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