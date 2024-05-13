صاحب هدف بركان في الزمالك: نستهدف العودة بلقب الكونفدرالية إلى المغرب من القاهرة

الإثنين، 13 مايو 2024 - 00:35

كتب : FilGoal

احتفال نهضة بركان بالهدف الثاني ضد الزمالك

يأمل عادل تاحيف لاعب نهضة بركان أن يستطيع الفريق العودة بلقب كأس الكونفدرالية من القاهرة أمام الزمالك.

وحقق نهضة بركان فوزا بنتيجة 2-1 في المغربي على الزمالك بذهاب نهائي المسابقة، وسيلتقي الفريقان مجددا الأحد المقبل لحسم اللقب.

وقال تاحيف عبر بي إن سبورتس: "كنا نعرف أن المباراة لن تكون سهلة، الأهم أننا فزنا والكل قدّم ما لديه".

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وأضاف "سنستعد لمباراة الإياب بدءا من الغد، وسنحاول التركيز على الإيجابيات".

وواصل "أشكر اللاعبين على الروح القتالية وبإذن الله نسعد الجماهير في الإياب ونعود بالكأس إلى المغرب".

وأتم "ركزنا بشكل جيد ووفقت في التسجيل خاصة أنه من الصعب لمدافع أن يسجل هدفا في النهائي".

وسجل تاحيف هدف فريقه الثاني بشباك محمد عواد في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

ويسعى الزمالك لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 2019 والذي تحقق على نهضة بركان حينها.

ويأمل نهضة بركان في تحقيق لقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2020 و2022 ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الصفاقسي التونسي.

وتعد تلك الخسارة الأولى لجوزيه جوميز قاريا مع الزمالك منذ تدريبه للفريق بعد 6 مباريات فاز بها من قبل.

ولم يخسر نهضة بركان على ملعبه في الكونفدرالية أي مباراة من قبل ورفع رصيده لـ 43 بعد الفوز في ذهاب النهائي.

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