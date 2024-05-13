لبيب: الزمالك اجتاز ارتباك البداية.. وهذا ما نريده من الجماهير

الإثنين، 13 مايو 2024 - 00:31

كتب : FilGoal

الزمالك - دريمز - حسين لبيب

طالب حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جماهير الفريق بالالتفاف حوله في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان يوم الأحد المقبل.

وقال لبيب في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الزمالك كان جيدا في الشوط الثاني. في البداية كان هناك بعض الارتباك ولكن تمكننا من التماسك".

وأضاف "نريد من الجماهير أن تملأ الملعب وتشجع فريقها. كل التذاكر تم بيعها بالكامل".

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وخسر الزمالك ذهابا في الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية بنتيجة 2-1.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدف واحد على الأقل من أجل حصد اللقب.

ويسعى الزمالك لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 2019 والذي تحقق على نهضة بركان حينها.

ويأمل نهضة بركان في تحقيق لقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2020 و2022 ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الصفاقسي التونسي.

وتعد تلك الخسارة الأولى لجوزيه جوميز قاريا مع الزمالك منذ تدريبه للفريق بعد 6 مباريات فاز بها من قبل.

ولم يخسر نهضة بركان على ملعبه في الكونفدرالية أي مباراة من قبل ورفع رصيده لـ 43 بعد الفوز في ذهاب النهائي.

الزمالك الكونفدرالية حسين لبيب
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