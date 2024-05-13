جوميز: الخسارة من بركان غير مرضية لي.. وقادرون على تقديم مستوى أفضل في العودة

شدد جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على أن فريقه لم يظهر بشكل جيد في بداية مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وخسر الزمالك في مباراة الذهاب لنهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان بهدفين لهدف في المغرب.

وقال جوميز عبر قناة أون تايم سبورتس: "أنا غير سعيد بالطريقة التي بدأنا بها مباراة نهضة بركان والطريقة التي استقبلنا بها هدفا من ركلة ثابتة".

وأضاف "النتيجة غير مرضية بالنسبة لي لأننا كنا نستعد من أجل الفوز بالمباراة وتقديم كرة قدم جيدة لكن هذا لم يحدث لأسباب عديدة".

وواصل "ثلاثي الهجوم كان لديه الحرية للتحرك وتبديل المراكز وهذا الأمر جعلنا نخلق مساحات في دفاع نهضة بركان".

وأكمل "لا استطيع القول إننا لعبنا بشكل سيئ في المجمل، لكننا لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا، بمعنى أصح بركان سجل هدفين من الفرص التي جاءت له وحارس المرمى لم يستطع فعل شيء".

وأتم تصريحاته "في مباراة العودة سنقدم أداء جيدا وأتمنى أن نفوز بها، نستطيع أن نسيطر على اللعب ولكن هل سيسمح لنا بركان بالمساحات أم لا، هذا ما سنراه".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو 2024.

ويحتضن استاد القاهرة المباراة، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء.