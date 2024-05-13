نداي: سنحاول تسجيل 3 أهداف في القاهرة أمام نهضة بركان

الإثنين، 13 مايو 2024 - 00:25

كتب : FilGoal

إبراهيما نداي - الزمالك - نهضة بركان

يرى إبراهيما نداي لاعب الزمالك أن فريقه قادر على تسجيل 3 أهداف في القاهرة بإياب نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان.

وخسر الزمالك ذهابا في الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية بنتيجة 2-1.

وقال نداي عبر بي إن سبورتس: "كنا سيئين في الشوط الأول واستقبلنا هدفا مبكرا والمدرب تحدث معنا بين الشوطين".

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وأضاف "كما سجلنا هنا نستطيع التسجيل في القاهرة، وستكون لدينا فرص أكثر وسنحاول تسجيل 3 أهداف".

ويحتاج الزمالك للفوز بهدف واحد على الأقل من أجل حصد اللقب.

ويسعى الزمالك لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 2019 والذي تحقق على نهضة بركان حينها.

ويأمل نهضة بركان في تحقيق لقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2020 و2022 ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الصفاقسي التونسي.

وتعد تلك الخسارة الأولى لجوزيه جوميز قاريا مع الزمالك منذ تدريبه للفريق بعد 6 مباريات فاز بها من قبل.

ولم يخسر نهضة بركان على ملعبه في الكونفدرالية أي مباراة من قبل ورفع رصيده لـ 43 بعد الفوز في ذهاب النهائي.

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