نهائي الكونفدرالية – موعد مباراة العودة بين الزمالك ضد نهضة بركان والقناة الناقلة
الإثنين، 13 مايو 2024 - 00:08
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وخسر الزمالك في مباراة الذهاب لنهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان بهدفين لهدف في المغرب.
سجل ثنائية الفريق المغربي كل من إيسوفو دايو وعادل تحيف، بينما جاء هدف الزمالك عن طريق سيف الدين الجزيري.
وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو 2024.
ويحتضن استاد القاهرة المباراة، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6.
نرشح لكم
صاحب هدف بركان في الزمالك: نستهدف العودة بلقب الكونفدرالية إلى المغرب من القاهرة لبيب: الزمالك اجتاز ارتباك البداية.. وهذا ما نريده من الجماهير جوميز: الخسارة من بركان غير مرضية لي.. وقادرون على تقديم مستوى أفضل في العودة نداي: سنحاول تسجيل 3 أهداف في القاهرة أمام نهضة بركان هدف الجزيري يُبقى الأمل في القاهرة.. الزمالك يخسر من بركان بذهاب نهائي الكونفدرالية السادس في الموسم.. الجزيري يسجل لـ الزمالك ضد نهضة بركان منافس الأهلي - الترجي يقترب من لقب الدوري بفوز مثير على النجم الساحلي الأهلي يبدأ الاستعداد لنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي
أخر الأخبار
كوكا ينقذ ألانيا من الخسارة أمام بشكتاش 56 دقيقة | المحترفون