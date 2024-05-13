نهائي الكونفدرالية – موعد مباراة العودة بين الزمالك ضد نهضة بركان والقناة الناقلة

الإثنين، 13 مايو 2024 - 00:08

كتب : FilGoal

الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر الزمالك في مباراة الذهاب لنهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان بهدفين لهدف في المغرب.

سجل ثنائية الفريق المغربي كل من إيسوفو دايو وعادل تحيف، بينما جاء هدف الزمالك عن طريق سيف الدين الجزيري.

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وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو 2024.

ويحتضن استاد القاهرة المباراة، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

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